Handball : THW Kiel gewinnt Champions-League-Spiel gegen Elverum 31:30

Der THW Kiel hat den siebten Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Donnerstag dank der entscheidenden Parade von Torhüter Niklas Landin mit 31:30 (14:15) beim norwegischen Titelträger Elverum HB durch. Bester THW-Werfer vor den 8532 Zuschauern in der Håkons Hall von Lillehammer war Sander Sagosen mit sechs Toren. Für die Gastgeber erzielte Eric Johansson acht Treffer.

Die Kieler taten sich lange Zeit sehr schwer. Erst in der 35. Minute ging der THW durch einen Doppelschlag von Niclas Ekberg und Domagoj Duvnjak zum 19:17 in Führung. Elverum, das die Partie in die Olympia-Stadt von 1994 verlegt hatte, blieb aber dran. Vor allem der Schwede Johansson, an dem auch der THW Interesse haben soll, bereitete den Kielern Prob...

