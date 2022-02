Weitere-sportarten : Towers-Coach vor Bayreuth-Spiel: Energie ist Schlüsselfaktor

Mit dem überraschenden 85:78-Erfolg im Europapokal in Andorra im Rücken, aber weiter mit Personalsorgen im Gepäck gehen die Hamburg Towers in das Basketball-Bundesligaspiel am Samstag (18.00 Uhr) bei Medi Bayreuth. Caleb Homesley (Corona) fehlt definitiv, der Einsatz von Zach Brown (Überdehnung des Knies) ist unwahrscheinlich. Immerhin reiste Justus Hollatz nach seiner Knieblessur der Mannschaft nach. Ob er spielen kann, ist aber offen.

Towers-Coach Pedro Calles warnte vor den Gastgebern, obwohl auch die einige Sorgen drücken. „Es ist immer noch ein Team, das von Raoul Korner trainiert wird. Er ist ein sehr talentierter Coach. Das heißt, unabhängig davon, welche Spieler ihm letztendlich zur Verfügung stehen, wissen wir, was uns erwartet“, meinte der Spanier. In der Tabelle stehen di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.