Bremen : Umweltschützer sammeln Müll bei alternativer Kohltour

Bei einer Kohltour der etwas anderen Art haben Naturschützerinnen und Naturschützer des Umweltverbandes BUND am Bremer Osterdeich Abfall eingesammelt. „Wir sammeln den Müll ein, damit er nicht in die Weser und damit in die Meere gelangt“, sagte Isabelle Maus vom Meeresschutzbüro des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Samstag.

Gleichzeitig sollten mit der Aktion auch andere Kohltour-Ausflügler, die in der Winterzeit an der Weser unterwegs sind, sensibilisiert werden, Müll mitzunehmen und nicht in der Landschaft liegen zu lassen. Rund 35 Freiwillige waren mit Bollerwagen, Gummihandschuhen und Müllsäcken unterwegs. Nach der Sammlung stand, wie bei einer Kohltour, ein Grünkohl-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.