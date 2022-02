Fussball : Verrückter Sieg in Aue: Aufwärtstrend bei Kiel hält an

Holstein Kiels sportlicher Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Beim Abstiegskandidaten FC Erzgebirge Aue gewannen die Norddeutschen am Freitagabend nach einem verrückten Match in der zweiten Halbzeit mit 3:2 (2:0) und verschafften sich mit dem sechsten Spiel in Serie ohne Niederlage weiter Abstand von der Gefahrenzone. Vor 4 788 Zuschauern trafen Fin Bartels (19.), Sören Gonther (38./Eigentor) und Kwasi Wriedt (90.) für die Kieler. Für den Tabellenvorletzten aus Aue, bei dem Soufiane Messeguem (42./grobes Foulspiel) die Rote Karte sah, wird die Lage im Überlebenskampf nach acht sieglosen Matches in Serie immer kritischer. Daran änderten die Treffer von Nikola Trujic (79.) und Jan Hochscheidt auch nichts mehr.

Bei Schneetreiben mussten die nach abgesessener Gelbsperre wieder mit Alexander Mühling angetretenen Gäste zunächst zwei Schrecksekunden überstehen, doch Torhüter Thomas Dähne rettete gegen Dimitri Nazarov (17.) und Prince Osei Owusu (18.) stark. Im Gegenzug machte Bartels es nach Fabian Reeses scharfer Hereingabe besser und traf aus fünf Metern. Auch ...

