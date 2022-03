Verdi : Warnstreiks in Kitas: Zum Teil Notbetreuungen eingerichtet

Eltern von Kindergartenkindern müssen sich am Dienstag in Hamburg auf geschlossene Kitas einstellen. Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Das hat Auswirkungen auf die Betreuung der Mädchen und Jungen.

Die Gewerkschaft Verdi hat den Warnstreik in den städtischen Kinderbetreuungen in Hamburg begonnen. Beschäftigte legten in einer Vielzahl von Einrichtungen in der Hansestadt am Dienstag die Arbeit nieder, wie eine Verdi-Sprecherin am Morgen sagte. Welche Auswirkungen der Warnstreik auf die Eltern habe, hänge von der jeweiligen Einrichtung ab. Teils sei...

