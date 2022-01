Schleswig-holstein : Wassermangel nach Trockenjahren nicht überall ausgeglichen

Pfützen, matschige Wege und nasse Felder. Wer in diesen Tagen in Schleswig-Holstein spazieren geht, denkt sicher nicht an Dürre. Doch in den tieferen Schichten des Bodens kann es je nach Standort ganz anders aussehen.

Nach den beiden Dürrejahren 2018 und 2019 ist noch nicht überall in Schleswig-Holstein der Mangel an Wasser in den Böden ausgeglichen. Vor allem grundwasserferne sandige Standorte auf der Geest haben nach wie vor ein Versorgungsproblem im Unterboden, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mitteilte. Das gelte auch für g...

