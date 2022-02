Niedersachsen : Wechselhaftes Wetter in Niedersachen: Sturmböen an Nordsee

Am Freitag bleibt das Wetter in Niedersachsen wechselhaft. Im Laufe des Tages erwartet die Menschen im Norden eine Mischung aus Regen-, Schnee- und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu frischer Wind, an der Nordsee kann es zu Sturmböen kommen, die gegen Abend abflauen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad, im Harz dagegen bei drei Grad.

In der Nacht zu Samstag lockert der Himmel auf, Schauer und Wind lassen nach. Bei Tiefstwerten von bis zu minus zwei Grad droht Glatteisgefahr im Binnenland. Auf den Inseln bleibt es dagegen frostfrei. Am Samstag wird es sonniger, die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad....

