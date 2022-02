Schleswig-holstein : Wetterdienst: Regensoll für Februar schon bei 100 Prozent

Das Wetter im Februar ist in Hamburg und Schleswig-Holstein bislang ungewöhnlich nass. Das für diesen Monat erwartete Niederschlagssoll ist bereits zu fast 100 Prozent erfüllt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. An den Küsten seien 30 Liter pro Quadratmeter gefallen, im Binnenland 50 bis 60 Liter. Der Sollwert ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.

Der Januar war laut DWD noch etwas trockener als in dem Vergleichszeitraum, zumindest in Schleswig-Holstein. Dort hätten die Niederschläge knapp 80 Prozent des Sollwerts erreicht. In Hamburg fiel allerdings nahezu 100 Prozent des erwarteten Regens. Inzwischen sind einige Bäche und Flüsse über die Ufer getreten, wie der Oberlauf der Alster in Hamburg od...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.