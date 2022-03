Wetter : Windböen und Sonne in Niedersachsen

An der Nordseeküste und später auch im Binnenland wird es am Sonntag windig. Auf den Inseln ist zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach leichtem Frost wird es in Niedersachsen ansonsten weitestgehend sonnig, bei Höchsttemperaturen um 13 Grad. Abends lässt der Wind langsam nach.

In der Nacht zum Montag ziehen teils dichte Wolkenfelder auf, und an der Ems wird gegen Morgen etwas Regen erwartet. Die Temperaturen sinken auf etwa vier bis minus ein Grad. Im Osten des Landes ist wieder verbreitet mit leichtem Frost zu rechnen....

