Schleswig-holstein : Zoll stellt Softair-Waffen auf dem Weg nach Dänemark sicher

Der Zoll hat auf dem Fährbahnhof in Puttgarden (Kreis Ostholstein) 191 Softair-Waffen sichergestellt. Die Beamten fanden sie in der Nacht zum Montag in einem Kleintransporter, der auf dem Weg von Polen nach Dänemark war, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Laut Frachtbrief sollten Elektronikartikel und Stahlerzeugnisse geladen sein. Die Softairs waren nicht korrekt gekennzeichnet und wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Umgangs mit verbotenen Waffen ermittelt.

