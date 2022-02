Schleswig-holstein : Zwei kleine sturmbedingte Stromausfälle im Norden

Das Orkantief „Ylenia“ hat an den Stromleitungen von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) nur zwei kleine Ausfälle verursacht. Wie der Netzbetreiber am Donnerstag mitteilte, waren in den Kreisen Plön und Herzogtum Lauenburg jeweils Freileitungen betroffen, weil Äste in die Leitungen geweht waren. Deshalb habe es in der Nacht eher kurze Stromausfälle von maximal knapp eineinhalb Stunden gegeben.

Der überwiegende Teil aller Nieder- und...

