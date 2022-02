Nordrhein-westfalen : Zwei Verletzte bei Feuer in Duisburger Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe erhebliche Brandverletzungen erlitten und sei in eine Bochumer Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein zweiter Mensch sei „mittelschwer verletzt“ ins Krankenhaus gekommen. Weitere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Das Feuer war den Angaben zufolge in einem Anbau auf der Rückseite des Hauses ausgebrochen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache....

