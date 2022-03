Angeblicher Truppenabzug : „Bedrohung für Kiew ist nicht vorbei“ – das passierte in der Nacht

Nach Verhandlungen im Ukraine-Krieg kündigt Russland an, Kampfhandlungen zu reduzieren – und bombt trotzdem weiter. Die Ukraine und der Westen sind nicht überzeugt. Die USA befürchten ein Vorgehen gegen US-Bürger in Russland. Was in der Nacht geschah.

Die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu drosseln, ist in der Ukraine und im Westen mit Skepsis aufgenommen worden. „Diese Signale übertönen nicht die Explosionen russischer Geschosse“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zum Mittwoch. Das US-Verteidigungsministerium sieht die russische Ankündigung als tak...

