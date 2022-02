Fotos von der Front : Der Krieg in Bildern: Eindrücke aus der Ukraine und von der Flucht

Seit Donnerstag greift Russland die Ukraine aus mehreren Richtungen an. Aktuelle Bilder vom Krieg in der Ukraine und den Menschen auf der Flucht.

Es ist Krieg in Europa: Russlands Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland, die weit mehr als 100 Todesopfer zur Folge hatte. Die militärische Lage bleibt unübersichtlich. Die russischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge die Stadt Melitopol in der Südostukraine eingenommen. Kiews B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.