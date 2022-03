Debatte um Enteignung : Deutsche Gasspeicher unter russischem Einfluss: Kann das so bleiben?

Die größten Gasspeicher in Deutschland sind in russischer Hand – und ziemlich leer. Die Bundesregierung will eine Befüllung der Anlage gesetzlich vorschreiben. Doch was, wenn die Besitzer nicht mitgehen? Enteignen, sagen manche.

An der Erdoberfläche der beiden Gasspei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.