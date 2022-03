Gespräch auf Initiative des Kanzlers : Einstündiges Telefonat mit Putin: Scholz drängt Kremlchef zu einem Waffenstillstand

Bundeskanzler Scholz und der russische Präsident Putin haben am Freitag erneut miteinander telefoniert. Welche Forderungen Scholz äußerte und wie der russische Machthaber die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg sieht.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kremlangaben Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee beklagt. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. „Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert“, hieß es am Freitag in einer M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.