Treffen mit Nato-Generalsekretär : Im Livestream: Olaf Scholz und Jens Stoltenberg zum Ukraine-Krieg

Kanzler Olaf Scholz und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprechen miteinander über das weitere Vorgehen des Westens im Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Russland. Im Anschluss an das Treffen ist eine Pressekonferenz angesetzt. Die Statements sehen Sie im Livestream.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Donnerstag in Berlin Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bei dem Treffen geht es um die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Stoltenberg lobte dies ausdrücklich. Live...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.