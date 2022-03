1,5 Millionen Ukrainer auf der Flucht : Immense Flüchtlingswelle: Auch Polens Präsident nimmt Ukrainer auf

Es ist der größte Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine haben 1,5 Millionen Ukrainer ihr Land verlassen. Fast zwei Drittel davon sind aktuell in Polen. Präsident Duda hat jetzt selbst Geflüchtete aufgenommen.

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine wird in Polen jeder freie Raum benötigt - und auch Präsident Andrzej Duda bietet einige Zimmer an. Auf Initiative von Polens First Lady Agata Kornhauser-Duda seien bereits seit mehreren Tagen Geflüchtete in zwei Dienstvillen des Präsidenten untergekommen, sagte Dudas Kanzleichef Adam Kwiatkowski de...

