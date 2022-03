Babys kommen im Bunker zur Welt : Leihmutterschaft in der Ukraine: „Wir erleben viele panische Wunscheltern“

In der Ukraine boomt das Geschäft mit der Leihmutterschaft. Doch der Krieg stellt Schwangere und Wunscheltern aus Deutschland vor immense Herausforderungen. Maria Holumbovska von der Kinderwunschklinik BioTexCom berichtet von Explosionen, Geburten in Schutzkellern und Tränen am Telefon.

Maria Holumbovska ist aktuell vor allem damit beschäftigt, die richtigen Worte zu finden. Hat sie Paare aus Deutschland am Telefon, die sich aufgrund des Ukraine-Kriegs um ihre schwangere Leihmutter sorgen, dann versucht sie diese zu beruhigen. „Ja, die Situation ist schlimm, aber wir werden gewinnen“, sagt sie dann. Oder: „Es wird sich alles legen.“ ...

