Liveblog zur Ukraine : Mariupol von „Erdoberfläche ausradieren“: Ukraine wirft Russland Völkermord vor

Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko wirft den russischen Militärs vor, rücksichtslos gegen alle Bewohner der inzwischen schwer zerstörten Stadt vorzugehen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bezeichnet Angriff gegen Zivilisten als „Entrussifizierung“ der Ukraine. USA wollen die Regierung in der Ukraine mit weiteren 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Russische Truppen haben ein Treibstofflager in Dubno im Westen der Ukraine unter Beschuss genommen. In der Ukraine sind bereits zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.