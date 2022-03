Krieg in der Ukraine : Panzer vor Kiew, Angriffe auf Charkiw: Das geschah in der Nacht

Der sechste Tag seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist angebrochen. Die ukrainischen Soldaten leisten weiterhin erbitterten Widerstand. Doch Kiew gerät immer stärker unter Druck.

Die russischen Truppen in der Ukraine haben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, in der Nacht zum Dienstag fortgesetzt. Am Morgen kam es anscheinend zu einem Raketeneinschlag mitten in der Stadt. Ein gewaltiger russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen rollt auf Kiew zu. Auch in andere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.