Getötete Journalisten : Reporter-„Legende“ von Fox News und junge Kollegin sterben nahe Kiew

Im Ukraine-Krieg sind mittlerweile mehrere Reporter getötet worden. Mit Pierre Zakrzewski von Fox News und einer jungen Kollegin gibt es zwei weitere Todesopfer. Ein Korrespondent des US-Senders wird im Krankenhaus behandelt.

Ein Kameramann und Fotograf des US-Senders Fox News ist in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen. Pierre Zakrzewski sei am Montag mit dem Korrespondenten Benjamin Hall in Horenka unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geraten sei, teilte der US-Sender am Dienstag mit. Auch die 24-Jährige Oleksandra Kuvshynova sei bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.