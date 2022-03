Nato-Übung : US-Militärflugzeug mutmaßlich in Norwegen abgestürzt

Die US-Marine spricht bisher von einem „Zwischenfall“: Bei einer Nato-Übung in Norwegen soll ein US-Flugzeug abgestürzt sein - mit vier Soldaten an Bord.

Rettungsteams suchen in Norwegen nach einem möglicherweise abgestürzten Flugzeug der US-Luftwaffe, das an einer Militärübung von Nato-Staaten teilgenommen hat. An Bord seien vier Marinesoldaten gewesen, berichteten US-Medien am Freitagabend (Ortszeit). Ein Sprecher der US-Marine bestätigte lediglich einen „Zwischenfall“, nannte aber keine weiteren Det...

