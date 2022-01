Johnson & Johnson und Genesene : Von der Testpflicht befreit: Wann Sie in Mecklenburg-Vorpommern als geboostert gelten

Geboosterte müssen für den Zutritt bei der 2Gplus-Regel keinen Testnachweis vorlegen. Doch wann gilt man im Norden als geboostert, wenn man mit Johnson & Johnson geimpft wurde oder genesen ist? Die Regeln der einzelnen Bundesländer in der Übersicht.

Avatar_prignitzer von Berit Rasche/mw

24. Januar 2022, 16:03 Uhr

In vielen Innenräumen wie Restaurants und Hotels gilt die 2Gplus-Regel. Zutritt haben hier nur Genesene sowie Personen mit vollständigem Impfschutz, die ein negatives Antigen- oder PCR-Testergebnis vorlegen können. Für Geboosterte entfällt die Testpflicht in der Regel. Nur in sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen sie ebenfalls ein negatives Testergebnis vorweisen können.

Booster-Status in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten (Stand 21. Januar 2022) nur Personen als geboostert, die zweimal geimpft und anschließend eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten haben. Geimpfte mit Johnson & Johnson müssen somit ebenfalls zwei weitere mRNA-Impfungen erhalten haben, um für die 2Gplus-Regelung nicht noch einen weiteren negativen Test für den Zutritt im Café oder Restaurant zu benötigen, wie Alexander Kujat, Pressesprecher im Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern, auf Nachfrage unserer Redaktion Mitte Januar bestätigte. Seitdem habe sich an dieser Regelung nichts geändert.

Wann man in Niedersachsen keinen Corona-Test machen muss

Genesene gelten in Niedersachsen 28 Tage nach Feststellung der Corona-Infektion bis 90 Tage danach als grundimmunisiert. Ihnen wird die Auffrischungsimpfung nach drei Monaten empfohlen. Nach fünf Monaten wird die zweite Impfung notwendig, um als Genesener weiterhin als „vollständig geimpft” zu gelten. Demnach erlangt man in Niedersachsen nach einer überstandenen Covid-19-Infektion sowie zwei Impfdosen den Booster-Status. Dabei ist es laut Landesverordnung (Stand 17. Januar 2022) unerheblich, in welcher Reihenfolge die zwei Impfungen sowie die Genesung stattgefunden haben.

dpa/ Eugene Hoshiko

Wer sich in Niedersachsen zuerst mit Johnson & Johnson hat impfen lassen, benötigt eine weitere Impfdosis, um die Grundimmunisierung zu erlangen. Erst mit der dritten Impfung oder einer Genesung gelten Johnson-&-Johnson-Geimpfte ebenfalls als geboostert und müssen keinen Testnachweis bei der 2Gplus-Regelung erbringen.

Land Niedersachsen

Dann gilt man in Hamburg als geboostert

Laut Hamburger Senatskanzlei entfällt die Testpflicht an 2Gplus-Standorten für diejenigen, die dreimal geimpft oder zweimal geimpft sowie genesen sind, unabhängig von der Reihenfolge. „Zwei Impfungen im Zusammenhang mit der Genesung gelten als Booster”, bestätigte auch Anja Segert, Pressesprecherin der Sozialbehörde Hamburg, auf die schriftliche Anfrage unserer Redaktion. Doppelt geimpfte Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren sind ebenfalls von der Testpflicht befreit, da an den Schulen regelmäßige Testungen vorgenommen werden.

dpa/ Sebastian Gollnow

Johnson-Johnson-Geimpfte benötigen ebenfalls den dritten Piks, um in Hamburg den Geboosterten-Status zu erlangen. „Grundimmunisiert ist man mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff erst nach zwei Impfungen. Um als aufgefrischt zu zählen, wird eine dritte Impfung benötigt. Diesbezüglich gibt es keine länderspezifischen Regelungen in Hamburg; hier werden die Regelungen aus dem Bund umgesetzt”, sagt Segert.

Dann erhält man in Schleswig-Holstein den Booster-Status

In Schleswig-Holstein waren bislang nur geboosterte Personen von der Testpflicht in Restaurants, Fitnessstudios und Co. ausgenommen. Künftig gilt dies laut Gesundheitsministerium (Stand 14. Januar 2022) auch für Geimpfte, deren zweite Impfung weniger als drei Monate zurückliegt, genesene Personen, deren Corona-Infektion weniger als drei Monate zurückliegt sowie Personen, die doppelt geimpft und genesen sind.

Auch in Schleswig-Holstein gelten Personen, die sich zuerst mit dem Johnson-&-Johnson-Vakzin immunisieren ließen, erst mit einem weiteren Piks als „vollständig geimpft”. Für den Booster-Status bedarf es demnach einer dritten Impfdosis.