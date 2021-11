Twitter-Abstimmung : 1,1 Milliarden Dollar: Elon Musk verkauft Tesla-Aktien

Elon Musk hat seiner Twitter-Abstimmung nun Taten folgen lassen. Er verkaufte Wertpapiere im Wert von 1,1 Milliarden Euro. Damit trennt er sich das erste Mal seit 2016 von Aktien des Elektrobauers.

New York | Nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung vom Wochenende hat Tesla-Chef Elon Musk erstmals seit Jahren wieder Aktien seines Unternehmens zu Geld gemacht. Am Montag verkaufte er mehr als 930.000 Papiere von Tesla und nahm damit rund 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) ein. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus einer Pflichtmitteilung an ...

