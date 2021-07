EU-Strategie für Nachhaltigkeit : 41 Großkonzerne unterzeichnen Verhaltenskodex für Lebensmittel

Nicht nur Verbraucher wünschen sich ökologisch produzierte Lebensmittel, auch die Versorger denken um. 41 Unternehmen haben sich nun einem EU-Kodex verpflichtet. Hier sind sie.

Brüssel | Gesunde und nachhaltige Lebensmittel sollen in der EU leichter erhältlich und erschwinglicher werden. Die EU-Institutionen haben sich für dieses Green-Deal-Ziel mit Organisationen und Berufsverbänden auf einen Verhaltenskodex geeinigt. Wie die EU-Kommission am Dienstag meldet, beteiligen sich mittlerweile 65 Unternehmen und Verbände an der Strategie "...

