Sportartikelhersteller in der Krise : Adidas bekommt Milliardenkredit von Förderbank KfW

Der Sportartikelhersteller ruinierte sich das Image, weil er die Einbußen mit einem Mietzahlungsstopp abfedern wollte.

Avatar_prignitzer von dpa

14. April 2020, 18:26 Uhr

Herzogenaurach | Der Sportartikelhersteller Adidas erhält wegen der Folgen der Corona-Pandemie einen Milliardenkredit von der staatlichen Förderbank KfW. Die KfW habe eine Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegeben, dazu kämen Zusagen eines Bankenkonsortiums in Höhe von 600 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Mehr in Kürze