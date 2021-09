Flugzeugbauer : Airbus liefert letzten A380 noch in diesem Jahr aus

Das größte Airbus-Modell wird nicht mehr lange produziert. Noch in diesem Jahr ist Schluss.

Hamburg/Dubai | Der Flugzeugbauer Airbus wird die letzten drei Großraumflieger der A380-Reihe noch in diesem Jahr an die arabische Airline Emirates ausliefern. Die allerletzte bestellte Maschine „soll im November in die Flotte aufgenommen werden, womit der ursprüngliche Auslieferungszeitpunkt von Juni 2022 vorgezogen wird“, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mit...

