Börse : Anleger bleiben nach Kursverlusten vorsichtig

Der deutsche Aktienmarkt bleibt nach den jüngsten Kursverlusten unter Druck.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax gab im frühen Handel am Freitag um 0,15 Prozent auf 15.741,38 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von rund 1,5 Prozent an. Sein vor einer Woche erreichtes Rekordhoch von 16.030 Zählern hat das Barometer aus den Augen verloren. Hinweise der US-Notenbank auf eine geldpolitische Straffung womöglich noch in diesem...

