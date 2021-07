Flughafen : BER verzeichnet erstmals mehr als 50.000 Passagiere am Tag

„An unserem Flughafen herrscht Urlaubsstimmung“, freut sich der BER-Chef. Nun ist erstmals eine Marke am Hauptstadtflughafen geknackt worden.

Schönefeld | Am Hauptstadtflughafen BER sind erstmals mehr als 50.000 Passagiere an einem Tag gezählt worden. „Der positive Trend der letzten Wochen setzt sich in den Ferien deutlich fort“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. „An unserem Flughafen herrscht Urlaubsstimmung.“ Mehr als 51.000 Fluggäste reisten nach Angaben des Flughafens am Freitag ü...

