Agrarchemie : Bayer macht bessere Geschäfte - Agrar-Chef Condon geht

Hohe Agrarpreise sind Rückenwind für den Leverkusener Bayer-Konzern. Überraschenderweise verlässt jetzt, da das Geschäft in der wichtigen Agrarchemie-Sparte wieder brummt, ein wichtiger Manager die Firma.

Leverkusen | Eine große Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie nach rezeptfreien Medikamenten haben Bayer im abgelaufenen Quartal Rückenwind beschert. Konzernchef Werner Baumann sprach am Dienstag von einer „starken Wachstumsdynamik“. Ein Grund sind Mengen- und Preissteigerungen im Agrargeschäft in Nordamerika. Auch in Lateinamerika laufe es gut...

