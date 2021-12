Schweiz : Beschwerde gegen Auslieferung von Cum-Ex-Anwalt abgewiesen

Mit „Cum-Ex“-Geschäften wurde der Staat um Milliarden Euro an Steuern gebracht. Ein Anwalt, der dabei eine Schlüsselrolle gehabt haben soll, sitzt in der Schweiz in Haft - aber wohl nicht mehr lange.

Bellinzona | Das schweizerische Bundesstrafgericht hat eine Beschwerde des deutschen Anwalts Hanno Berger gegen seine Auslieferung an Deutschland abgewiesen. Berger wird in Hessen und NRW im Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften zulasten der deutschen Steuerzahler gesucht. Das Gericht in Bellinzona im Kanton Tessin machte den Entscheid vom 20. Dezember a...

