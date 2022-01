Bis Ende März : Warum Billigflieger Ryanair den Betrieb am Frankfurter Flughafen einstellt

Weil die Start- und Landegebühren am Flughafen Frankfurt für Ryanair zu hoch sind, gibt der Billigflieger seine Basis in der Mainmetropole wieder auf. Was Passagiere mit bereits gebuchten Tickets nun wissen müssen.

Frankfurt/Main | Nach fünf Jahren gibt Europas größter Billigflieger Ryanair seine Basis am Frankfurter Flughafen wieder auf. Die fünf dort noch stationierten Flugzeuge sollen zum Flugplanwechsel am 31. März dieses Jahres auf kostengünstigere Flughäfen umverteilt werden, teilte das irische Unternehmen am Freitag mit. Als Beispiel wurde Nürnberg genannt, wo wieder zwei...

