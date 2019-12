Aktien-Handel gestoppt : Boeing: Rücktritt von Konzernchef Muilenburg

Boeing-Chef Dennis Muilenburg tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück.

Avatar_prignitzer von dpa

23. Dezember 2019, 15:21 Uhr

Seattle | Das teilte Boeing am Montag mit. Nachfolger soll David Calhoun werden, der derzeit Chef des Verwaltungsrats ist. Zuvor war am Montag der Handel mit Boeing-Aktien noch vor dem Start des regulären Handels in den USA ausgesetzt worden.

Mehr in Kürze.