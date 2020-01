Börsen-Rekord : Als vierter Konzern überhaupt: Google-Mutter Alphabet knackt Billionen-Marke

Die Aktien des Google Mutterkonzerns Alphabet stiegen alleine im vergangenen Jahr um 33 Prozent in die Höhe.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Januar 2020, 06:43 Uhr

Googles Mutterkonzern Alphabet ist an der Börse erstmals mehr als eine Billion Dollar wert. Der Internet-Gigant knackte am Donnerstag die magische Marke und schaffte als viertes US-Unternehmen eine dreizehnstellige Marktkapitalisierung.

Alphabet-Aktie in einem Jahr um 33 Prozent zugelegt

Zuvor war dies bereits dem iPhone-Riesen Apple, dem Software-Urgestein Microsoft und dem weltgrößten Onlinehändler Amazon gelungen, wobei letzterer an der Börse zuletzt wieder deutlich niedriger gehandelt wurde. Zum Erreichen des Meilensteins reichte Alphabet am Donnerstag ein leichtes Kursplus von weniger als einem Prozent, das die Aktie auf ein Rekordhoch von knapp über 1450 Dollar hievte. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Kurs um deutliche 33 Prozent zu.



2015 war Alphabet als Dachgesellschaft von Google gegründet wurden, sämtliche bestehenden Aktien von Google wurde automatisch umgewandelt.



Technologiewerte treiben US-Börsen von Rekord zu Rekord

Unter anderem waren auch die deutliche Zugewinnen von Alphabet dafür verantwortlich, dass sich am Donnerstag sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologieindizes einen neuen Höchststände erreichten.

Auch interessant: Google torpediert Datensammlung über Cookies

Börsianer verwiesen auf unter dem Strich ermutigende Nachrichten aus der Konjunktur. Zudem wirke die Erleichterung über den Abschluss des ersten Handelsteilabkommens zwischen den USA und China nach.

Der Dow legte um 0,92 Prozent auf 29 297,64 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 3316,81 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,99 Prozent auf 9125,00 Punkte.