Mehr Jugendsprache bei Brettspiel : Scrabble heißt jetzt "Buchstaben-Yolo"

Das Brettspiel Scrabble hat einen neuen Namen: "Buchstaben-Yolo". Damit will der Hersteller jugendlicher rüberkommen.

von Maximilian Matthies

25. September 2018, 22:42 Uhr

Frankfurt am Main | Scrabble-Spieler müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. Hersteller Mattel nennt das Brettspiel, bei dem Buchstaben zu Wörtern zusammengesetzt werden, künftig „Buchstaben-Yolo“. Das teilte Mattel auf seiner Webseite mit. Durch den Namenswechsel wolle man "mit der Zeit gehen".

Seit 70 Jahren ist Scrabble bereits auf dem Spielemarkt. Nun sei die Zeit reif für einen Neuanfang, findet der Hersteller laut Pressemitteilung. Mattel setze bei der neuen Version des Brettspiels auf die Jugendsprache. Die Abkürzung "Yolo" wird von Jugendlichen bereits seit Jahren vielfach verwendet und steht für "You Only Live Once“ („Du lebst nur einmal“). Die neue Scrabble-Version beinhalte eine Reihe neuer Begriffe aus dem Jugendjargon, heißt es von Mattel. So wolle man im Konsolen-Zeitalter auch weiterhin attraktiv für jüngere Zielgruppen bleiben.

"Als Herausgeber von Scrabble beobachten wir diese Entwicklungen natürlich mehr denn je und haben uns letztlich dazu entschlossen, zeitgemäß zu agieren und vielleicht den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen“, wird Pressesprecherin Anne Polsak in der Mattel-Mitteilung zitiert.



Bereits in den nächsten Tagen solle "ein Schwung neuer Spiele" auf den Markt kommen. Eines solle dabei aber gleichbleiben: Wer bei Scrabble gewinnen will, müsse die besten Wörter legen – dann aber in Jugendsprache.