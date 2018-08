Technische Störung : Commerzbank: Probleme bei Online-Banking und EC-Kartenzahlung

"Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung": Bei der Commerzbank laufen derzeit zahlreiche Kundenbeschwerden auf.

von Jakob Koch

24. August 2018, 15:01 Uhr

Frankfurt/Main | Wer als Commerzbank-Kunde derzeit Online-Banking oder EC-Kartenzahlung nutzen will, hat möglicherweise ein Problem: Derzeit melden viele Nutzer, dass die Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Um 14 Uhr sah sich das Bankhaus zu einer Stellungnahme in den Sozialen Netzwerken genötigt. So schrieb die Social-Media-Abteilung auf Twitter: "Liebe Kunden, leider kommt es aktuell aufgrund einer technischen Störung zu Einschränkungen im Online-Banking und beim Einsatz von Karten." Und weiter: Man bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", beteuert die Bank.

Doch offensichtlich laufen über sämtliche Kanäle so viele Beschwerden ein, dass die Bank nicht hinterher kommt. Wenig später teilte sie mit:





Die Seite netzwelt.de erfasst Störungsmeldungen nach Regionen:

Wie lange die Störungen noch andauern werden, ist bislang unklar. Bereits Anfang August hatten sich viele Commerzbank-Kunden über Unregelmäßigkeiten bei Zahlungseingängen beschwert. Die Konten waren plötzlich leer.