Klimaschutz : Commerzbank erklärt Nachhaltigkeit zum zentralen Ziel

Die Commerzbank bekennt sich „ausdrücklich“ zum Pariser Klimaabkommen und will dabei unterstützen, den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft oranzutreiben.

Frankfurt am Main | Die Commerzbank erhöht wie andere Geldhäuser das Tempo beim Klima- und Umweltschutz. „Es ist als Commerzbank unser gemeinsames und dringendstes Ziel, Kapital in den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft zu lenken“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Frankfurter MDax-Konzerns, Manfred Knof, am Freitag. „Wir bekennen uns ausdrücklich zum Pariser Klima...

