Banken : Commerzbank setzt auf digitale Beratungszentren

Einst betrieb das Geldhaus ein engmaschiges Netz aus Filialen bundesweit. Nach einem radikalen Kahlschlag baut die Commerzbank nun digitale Beratungszentren auf.

Frankfurt am Main | Die Commerzbank plant angesichts ihres Kahlschlags im Filialnetz digitale Beratungszentren zur Betreuung von Kunden. „Fest steht, dass es an drei Standorten Piloten geben wird, da laufen jetzt die Bewerbungsverfahren“, sagte ein Sprecher des Frankfurter Instituts am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der „Börsen-Zeitung“ (Donnerstag). ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.