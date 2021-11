B.1.1.529 aus Südafrika : Alpha bis zur neuen Supervariante: Diese Mutanten sollten Sie kennen

Die Virusvariante B.1.1.529 aus Südafrika könnte besonders ansteckend sein. Das sind die wichtigsten Fakten über alle gefährlichen Mutationen – und wie verbreitet Alpha, Beta, Delta oder Lambda in Deutschland sind.

Hamburg | Mehrere Mutationen des Coronavirus haben den Verlauf der Pandemie geprägt, in Südafrika verbreitet sich nun eine Variante, die weit ansteckender sein könnte als die bisherigen. Weltweit sind Experten deswegen besorgt, der Flugverkehr wurde eingeschränkt. Mehr zu aktuellen Entwicklung: Neue Corona-Variante in Südafrika: Was Sie darüber wissen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.