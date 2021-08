Boom in der Pandemie : Corona lässt Absatz von Luftreinigern steigen

Im Schnitt kostet ein Gerät 264 Euro - ein Preis, der offenbar nicht abschreckt. Allein im ersten Halbjahr 2021 wurden 416.000 Luftreiniger verkauft, wie der Branchenverband berichtet.

Frankfurt am Main | In der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach elektrischen Geräten zur Luftreinigung sprunghaft gestiegen. Nach einem Rekordumsatz bereits im vergangenen Jahr wurden im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland 416.000 Geräte verkauft, wie der Branchenverband gfu berichtete. Das war im Vergleich zu dem nicht komplett von der Pandemie betroffenen Vorjahre...

