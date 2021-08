Finanzgeschäft : DZ Bank mit Rekordergebnis im ersten Halbjahr

Nach einem Gewinn-Einbruch in der Corona-Krise kann die DZ Bank wieder positive Nachrichten vermelden. Für das erste Halbjahr steht ein Rekordgewinn zu Buche.

Frankfurt am Main | Die DZ-Bank-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2021 einen Rekordgewinn erzielt. Das Vorsteuerergebnis fiel mit gut 1,83 Milliarden Euro mehr als drei Mal hoch aus wie ein Jahr zuvor (557 Mio Euro), wie die DZ Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Überschuss kletterte von 372 Millionen Euro auf rund 1,31 Milliarden Euro. „Wir sind zuversichtlich, un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.