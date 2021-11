Autohersteller : Daimler bringt Lkw-Geschäft vor Weihnachten an die Börse

Das Mega-Projekt der Aufteilung des Autoherstellers Daimler in zwei Konzerne wird konkreter. In einem Monat soll die Sparte für Nutzfahrzeuge börsennotiert sein. Alle Probleme sind aber nicht behoben.

Stuttgart | Bei der Aufspaltung der Daimler-Konzerns soll das Geschäft mit Lastwagen und Bussen am 10. Dezember an die Frankfurter Börse gebracht werden. Daimler Truck wolle sich dann bis Ende März 2022 für den Börsenindex Dax qualifizieren, teilte Daimler in Stuttgart mit. Der Konzern hatte den Börsengang bereits angekündigt, aber bisher keinen Termin gena...

