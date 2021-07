Börse in Frankfurt : Dax bleibt unter Druck

Nach seinem schwächeren Wochenstart hat der Dax weiter nachgegeben.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 1,23 Prozent auf 15.426,54 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,99 Prozent auf 34.739,72 Punkte. Für den EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent nach unten. In Asien blieb das Bild durchwachsen. Chinas Börsen hatten auf neue Sorgen vor staatlichen Eingriffen in den Privatsektor b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.