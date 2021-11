Börse in Frankfurt : Dax durch Lockdown-Sorgen ausgebremst

Verunsicherung über einen womöglich erneuten Lockdown in Deutschland hat am Freitag die Rekordlaune der Anleger am Aktienmarkt gedämpft.

Frankfurt/Main | Hinzu kommt, dass auch an der New Yorker Wall Street zum Handelsstart teils Verluste erwartet werden. Der Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland dagegen hatte den Leitindex Dax kaum ausbremsen können, obwohl der Preisauftrieb deutlicher als erwartet ausfiel und zudem so heftig war wie zuletzt vor 70 Jahren. Der Dax gab seine frühen Gewinne ab un...

