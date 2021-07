Börse in Frankfurt : Dax erholt sich etwas von seinem Kurseinbruch

Der Dax hat sich nach seinem Kurseinbruch zu Wochenbeginn zunächst stabilisiert.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex rückte am Dienstag im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 15.238,08 Punkte vor. Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den Dax am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15.810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent trübte sich das charttechnische Bild zumindest ...

