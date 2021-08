Börse in Frankfurt : Dax fällt nach Rekord etwas zurück

Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax am Freitag über die Marke von 16.000 Punkten geklettert.

Frankfurt/Main | In der Spitze erreichte der Leitindex 16.030 Punkte. Am Nachmittag schmolz der Gewinn auf 0,27 Prozent und 15. 979,95 Punkte wieder etwas ab. Damit steuert der Dax auf Wochensicht auf einen Zuwachs von 1,4 Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Werte kam am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 35.867,74 Punkte an sein Rekordhoch noch nicht ganz heran. ...

