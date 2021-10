Börse in Frankfurt : Dax kaum bewegt - Evergrande bleibt im Blick

Der Dax hat sich nach seinen jüngsten Verlusten etwas stabilisiert.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte am Montagnachmittag bei 15.146,23 Punkten minimal im Minus. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Montag um 0,29 Prozent auf 34.053,74 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,2 Prozent nach. Im Fall des angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande in China gab es eine n...

