Börse in Frankfurt : Dax mit wenig Bewegung

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zu Wochenbeginn vorsichtig agiert.

Frankfurt/Main | Sie hielten sich zurück, bevor die Quartalsberichtssaison der Unternehmen in der neuen Woche Fahrt aufnimmt. Der Leitindex Dax schwankte im frühen Handel am Montag um seinen Schlusskurs vom Freitag und notierte zuletzt 0,11 Prozent im Plus bei 15.559,41 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gab zum Wochenstart um 0,13 Prozent auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.