Börse in Frankfurt : Dax nach Rekord noch ohne eindeutige Impulse

Der Dax ist am Donnerstag nach seinem Vortagsrekord erst einmal nicht vom Fleck gekommen.

Frankfurt/Main | An einem weiteren von Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen geprägten Tag notierte der Leitindex am Ende der ersten Handelsstunde lediglich sieben Punkte höher bei 15 833,75 Punkten. Am Mittwoch hatte er nach rund einmonatiger Verschnaufpause und frischen Inflationsdaten aus den USA einen Rekordstand bei 15 887 Punkten erreicht, dann aber ließ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.